Dolar zirveyi 9 liraya taşıdı

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişine devam ederek başladı. Gün içerisinde bir ara kayıplarını geri alan dolar/TL, uluslararası düşük hacimli işlemlerde dolar/TL 9 liranın üzerine çıktı.

TL'deki zayıf görünümde; küresel piyasalarda doların güçlenmesinin yanı sıra iç dinamiklerin de etkisi bulunuyor.

Bu sabah açıklanan ağustos ayı cari şlemler dengesi, turizm gelirleri ve güçlü ihracat verilerine bağlı olarak hafif açık beklentisine rağmen 528 milyon dolar fazla verdi. Cari denge verisi sonrasında kur, 8,92’ye kadar geri çekildi.



Sonrasında Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki açıklamaları takip edildi. Sunum sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz indirimi sürecinde TL’nin değer kaybını sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmenin doğru olmadığını dile getirerek “Sürpriz bir indirim yapmadığımızı çok net söyleyebiliriz. Ağustos-eylül gibi faiz indirme yol haritamızı belirtmiştik. Merkez Bankası’nın görevlerini ihmal etmesi ya da bunun dışında karar alması söz konusu değil” diye konuştu.

Türk Lirası gün içi kazançlarını geri aldı ve dolar/TL'de yön yeniden yukarı döndü. Dolar/TL, uluslararası düşük hacimli işlemlerde 9 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar/TL saat 19:45 itibariyle 9,0120 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 10,4275 seviyelerinde işlem gördü.