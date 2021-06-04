Dolar yüzde 30, Euro yüzde 40 değerlendi!

Dövizdeki hareketlilik bugün de sürdü. 8,70 TL seviyesini aşan doların bir yıllık artışı 30’a ulaştı. Bugün 10,60 seviyesini aşan Euro ise bir yılda yüzde 40’ın üzerinde yükseliş kaydetti.

Dolar/TL paritesi yüzde 1,30’un üzerinde artışla 8,70 seviyesini geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarında 3 Haziran 2020’de dolar kuru 6,73 seviyesindeydi. Bir yılda kurdaki artış yüzde 30’a yaklaştı.

Euro ise geçen yıl TL karşısında 7,54 seviyesinden işlem görüyordu. Bugün 10,60 seviyesini aşan Euro, bir yılda yüzde 40’ın üzerinde değerlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerine göre de nisan ayına kadar yıllık değerlendirmede en çok kazandıran yine dolar oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değerlendirmede dolar yüzde 11,82, euro ise yüzde 3,05 kazandırmıştı.