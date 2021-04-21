Dolar yukarı yönlü hareketlendi

Güne yatay seyirde başlayan dolar/TL, gün ortasında 8,20 seviyesinin üzerine çıktı.

Yaklaşık iki haftadır 8,00-8,20 bandında yatay seyreden kur, güne başlarken 8,11 seviyelerindeyken, piyasaların açılmasından sonra 8,14 seviyesine çıkarak günün ilk yarısında bu düzeyde hareket etti. Gün ortasında 8,20 üzerine çıkan dolar, TL karşısında yaklaşık yüzde 1 değerlendi.

Euro/TL de dolar ile birlikte hareketlenerek 9,79 seviyesinden 9,86 seviyelerine çıktı.

Analistler, Karadeniz'deki jeopolitik gerilim, yeni tip korona virüs salgınında vaka sayılarındaki artış gibi faktörlerin TL varlıkları baskıladığını söyledi.