Dolar yine rekorla başladı!

TL'de benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile birlikte görülen sert değer kaybı TCMB'nin beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ile başladı.

ABD seçimleri küresel piyasalarda baskı unsuru olmaya devam ediyor. Öte yandan ABD seçimleri Türkiye açısından daha net bir risk unsuru oluşturuyor. ABD Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’ın, mevcut başkan Trump’ın aksine ABD’nin Türkiye’ye karşı duruşunu sertleştirmesi beklendiği için, ABD başkanı seçilmesi halinde Türkiye diğer ülkelerden daha fazla kaybedebilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün küresel şirket yöneticilerine yönelik düzenlenen yatırımcı toplantısı da piyasada takip edildi. Albayrak Türkiye ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğu, yeni bir sermaye yatırım dalgasının ufukta belirdiğine yönelik mesajlar verirken; sermaye kontrolüne yönelik soruları ise net bir şekilde reddetti.

PARA POLİTİKASINDA BELİRSİZLİK ARTTI

TCMB geçen hafta politika faizini sabit tutmasına karşın likidite sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidite penceresini (GLP) 150 baz puan artışla %14.75'e yükseltti. TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %13 seviyesinin üzerinde.

Temmuz ortasından beri 550 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi. Ancak süreç TL'de belirgin bir iyimserlik yaratamadı. Gecelik faizler %14.5'e kadar yükselerek GLP ile belirlenen %14.75 sınırına yaklaşırken piyasada ortalama fonlama maliyetinin de gecelik faizlere bir miktar gecikme ile yaklaşacağını düşünüyor.

TCMB yılın son enflasyon raporunda 2020 için enflasyon tahminini %8.9’dan YEP tahminlerini de aşacak şekilde %12.1’e yükseltirken, dezenflasyon için politika faizi dahil elindeki tüm araçları kullanacağını belirtti.

Reuters’a konuşan bir bankanın Hazine masası yetkilisi, “TCMB enflasyon raporunda politika faizi artış sinyalini net ve güçlü bir şekilde verdi. Ancak bu sinyal piyasada net bir iyimserlik de getirmiş değil. Biz burada geçmiş uygulamalar nedeniyle soru işaretleri olması nedeniyle piyasanın TCMB’nin sözlü mesajı yerine adımını görmek isteği olarak algılıyoruz” dedi ve ekledi:

“Bir sonraki karar 3 hafta sonra. Piyasada TCMB’nin bugüne kadar bekleyemeyeceği ve daha erken faiz artışına gidebileceği görüşleri de yer alıyor. Burada belirleyici küresel satış baskısı olacaktır.”

Bankacılar TCMB kararının ekonomi yönetiminin rekabetçi TL söylemiyle uyumuna dikkat çekiyorlar. Ekonomi yönetiminin TL’nin rekabetçi olmasını istemesi TL’de belirgin değer kazancının tercih edilmediğini gösteriyor.

Ancak bu süreç yabancı yatırımcıların portföylerinde sert azalışları da beraberinde getiriyor. Aynı şekilde bu politikalar kamunun 2019’dan beri 130 milyar dolara yaklaşan döviz arzı nedeniyle gerileyen rezervlere yönelik soru işaretlerini de artırıyor.

Ekonomi yönetimi bir süredir benimsediği rekabetçi TL söylemi ile birlikte sıcak para olarak nitelendirilen ve Türkiye’nin cari açığını uzun yıllar finanse eden fonlama tipi bilinçli olarak azaltılırken, doğrudan yatırımların ise payının artması isteniyor.

Piyasada yakından izlenen gelişmeler arasında ABD seçimleri, Brexit, corona virüsünde küresel ve lokal artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç öne çıkıyor.

PETROL 40 DOLARIN ALTINA İNDİ

Petrol fiyatları bugün hafif bir yükseliş gösterse de Avrupa ve ABD'deki artan corona virüsü vaka sayısının enerji tüketimini azaltabileceğine dair endişelerle üst üste ikinci aylık kaybına doğru ilerliyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 0.15 dolar artışla 37.80 dolara çıkarken, ABD hafif ham petrolü ise 0.10 dolar artışla 36.27 dolara yükseldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC) ve Rusya'nın oluşturduğu OPEC+ grubunun Ocak ayında petrol arzını günlük 2 milyon varil arttırması bekleniyor. Ancak Suudi Arabistan ve Rusya gibi büyük üreticiler, Avrupa'da tekrar başlayan tecrit uygulamalarının petrol talebini riske atmasından dolayı mevcut günlük yaklaşık 7.7 milyon varillik arz kesintisini gelecek yılda da devam ettirmeye istekliler.

Sokakta herkes “Dolar, borsa, altın ne olur?” diye birbirine soruyor. İşte finansal kuruluşlardan uzman kişilerin hazırladığı teknik analiz notları: