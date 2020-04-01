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Dolar yine rekor kırıyor: 6,63 seviyesinde!

Piyasalar son yılların en kötü üç aylık dönemini geride bırakırken dolar/TL 6.60 seviyesinin üstünde işlem görüyor. Dow Jones'un yılın ilk çeyreğindeki kaybı yüzde 20'yi aştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticareti canlandırmak için gümrük vergilerini düşürmesi bekleniyor.

Dolar yine rekor kırıyor: 6,63 seviyesinde!

Piyasalar son yılların en kötü üç aylık dönemini geride bırakırken dolar/TL 6.60 seviyesinin üstünde işlem görüyor. Dow Jones'un yılın ilk çeyreğindeki kaybı yüzde 20'yi aştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticareti canlandırmak için gümrük vergilerini düşürmesi bekleniyor.

01 Nisan 2020 Çarşamba 10:02
2015 Okunma
Dolar yine rekor kırıyor: 6,63 seviyesinde!

Dolar/TL geçen hafta Eylül 2018’den beri ilk kez 6.60’ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38’e kadar geriledi. Bu düşüş global piyasalarda da olduğu gibi geçici bir iyimserlik getirebildi. Kur haftayı 6.45’li seviyelere yükselerek tamamladı fakat bugün güne yine 6.60 seviyesinin üstünde başladı.

TL yılbaşından beri bakıldığında; ruble, peso, real ve rand ise kıyaslandığında daha iyi bir performans gösteriyor. Bankacılar bu gelişmede kamunun artan döviz arzı ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün belirleyici olduğunu belirtiyorlar.

Bankacıların yaptığı hesaplamalara göre kamunun döviz arzı geçen yıl 30 milyar dolar civarında oluştuktan sonra bu yıl ise 15 milyar doları aşmış durumda.

Geçen hafta iyimserliğin temel gerekçesi ise küresel merkez bankaların ve hükümetlerin ekonomik etkileri sınırlamak adına attıkları trilyonlarca doları bulan adımlar olmuştu. Fed ayrıca emsali görülmemiş bir adım da atarak kurumsal krediler için doğrudan destek vereceğini bile açıklamıştı.

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