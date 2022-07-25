Dolar yılın zirvesinde!

Gözler ABD Merkez Bankası FED'e çevrildi.

Piyasalar, yarın ve çarşamba günü toplanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'ne çevrilirken, ağırlıklı olarak 75 baz puanlık bir artış bekleniyor.

Dolar/TL 17,80 seviyesi ile bu yılın zirvesinde

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,77 TL'den başlayan Dolar 17,80 TL'den,

18,15 TL'den başlayan Euro 18,16 TL'den,

21,32 TL'den başlayan Sterlin ise 21,33 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 17,72 lira, avronun satış fiyatı ise 18,12 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.725 dolardan başlayan Ons altın 1.724 dolardan,

985 TL'den başlayan Gram altın 987 TL'den,

1.586 TL'den başlayan çeyrek altın 1.587 TL'den,

6.521 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.527 TL'den,

10,62 TL'den başlayan Gümüş ise 10,64 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 21 bin 896 Dolar'dan başlayan Bitcoin 21.886 dolardan,

1.526 Dolardan başlayan Ethereum ise bin 523 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları

Petrol yeni haftaya düşüşle başladı. ABD ham petrolü 94 doları görürken, Brent petrol de 103 doların altını gördü.