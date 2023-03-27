Dolar yeniden yükselişe geçti! işte 27 mart güncel döviz kuru...

Dolar/TL sabah 08:00 sıralarında 19,1150 seviyesini gördü.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 19,11 TL'den, Euro 20,57 TL'den, Sterlin 23,39 TL'den, Japon Yeni ise 14,61 TL'den işlem görüyor.

Geçen haftaki kapanışta Dolar 19,07 TL'den, Euro 20,52 TL'den, Sterlin 23,33 TL'den, Japon Yeni ise 14,66 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.972 Dolar'dan, Gram altın 1.210 TL'den, Çeyrek altın 2.021 TL'den, Cumhuriyet altın 8.317 TL'den, Gram Gümüş ise 14,15 TL'den fiyatlanıyor.

Geçen haftaki kapanışta Ons altın 1.996 Dolar'dan, Gram altın 1.224 TL'den, Çeyrek altın 2.033 TL'den, Cumhuriyet altın 8.380 TL'den, Gram Gümüş ise 14,34 TL'den fiyatlanmıştı.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 27 bin 937 Dolar'dan, Ethereum ise 1.767 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 74,81 Dolar'dan işlem görüyor.