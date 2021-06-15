Dolar yeniden yükselişe geçti

Sabah saatlerinde 8,35 seviyelerinde işlem gören dolar, şu an 8,47’ye kadar yükseldi.

Sabah saatlerinde 8,35 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin ardından 8,47'ye yükseldi.

Geçen hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, haftayı da yüzde 3,1'lik değer kaybıyla 8,3875'ten tamamlamıştı.

Uzmanlar, Erdoğan'ın hafta sonu açıkladığı Çin'le swap anlaşmasının dolar/TL'de geçen hafta yaşanan düşüşü desteklediğini aktarmıştı.

Fakat, Erdoğan'ın katıldığı NATO Zirvesi'nde, Biden ile yaptığı görüşme başta olmak üzere ikili temaslar sonrası dolar/TL yeniden yükselişe geçti.