Son Dakika
Dolar yeniden yükselişe geçti
Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, Erdoğan'ın katıldığı NATO Zirvesi ve Biden ile görüşmesinin ardından yeniden yükselişe geçti.
Ekonomi 15.06.2021, 10:02
Sabah saatlerinde 8,35 seviyelerinde işlem gören dolar, şu an 8,47’ye kadar yükseldi.
Sabah saatlerinde 8,35 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin ardından 8,47'ye yükseldi.
Geçen hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, haftayı da yüzde 3,1'lik değer kaybıyla 8,3875'ten tamamlamıştı.
Uzmanlar, Erdoğan'ın hafta sonu açıkladığı Çin'le swap anlaşmasının dolar/TL'de geçen hafta yaşanan düşüşü desteklediğini aktarmıştı.
Fakat, Erdoğan'ın katıldığı NATO Zirvesi'nde, Biden ile yaptığı görüşme başta olmak üzere ikili temaslar sonrası dolar/TL yeniden yükselişe geçti.