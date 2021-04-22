Dolar yeniden geriledi

Sabah seansında yüzde 2 yükselişle 8,36 seviyelerine çıkan dolar/TL, tekrar 8,30'un altına geriledi.

Mali ve para politikası belirsizliği, ABD ilişkilerine yönelik edişeler TL'nin zayıf kalmasındaki etkenler olarak gösteriliyor.

Dolar/TL bugün yüzde 2'ye yaklaşan yükselişle 8,36 seviyelerine kadar çıktı. Kur ardından 8,26 seviyelerine geriledi. Benzer görüntü sergileyen euro ise 10 liranın üzerine çıktıktan sonra 9,96 seviyelerine geriledi.

TCMB başkanının görevden alınmasıyla mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bu hafta ilk kez 400 baz puanın altına indi. CDS bugün 410 seviyesinde yer aldı.

Reuters'a değerlendirme yapan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'de dün dolar karşısında yüzde 1'e yaklaşan bir değer kaybı yaşandı. Baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde benzer bir trend göremiyoruz. Burada ABD ile ilişkilerin kısa vadede daha da gerileyeceği endişesi etkiliydi. Bunun yanı sıra rezervlerin gerekirse daha fazla satılabileceği söylemi de endişe yarattı" dedi.