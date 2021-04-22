banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar yeniden geriledi
Dolar yeniden geriledi
Marketlerin 23 Nisan çalışma saatleri belli oldu
Marketlerin 23 Nisan çalışma saatleri belli oldu
MSÜ sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ 2021 sınavı sonuçları nereden sorgulanır?
MSÜ sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ 2021 sınavı sonuçları nereden sorgulanır?
‘Thodex’ hakkında Başsavcılıktan soruşturma
‘Thodex’ hakkında Başsavcılıktan soruşturma

Dolar yeniden geriledi

Dolar/TL'de dalgalı seyir etkili. Kur bugün yüzde 2 yükselişle 8,36 seviyelerine kadar yükseldi. Öğle seansında kur yeniden 8,30'un altına geriledi.

Ekonomi 22.04.2021, 14:24
1
Dolar yeniden geriledi

Sabah seansında yüzde 2 yükselişle 8,36 seviyelerine çıkan dolar/TL, tekrar 8,30'un altına geriledi.

Mali ve para politikası belirsizliği, ABD ilişkilerine yönelik edişeler TL'nin zayıf kalmasındaki etkenler olarak gösteriliyor.

Dolar/TL bugün yüzde 2'ye yaklaşan yükselişle 8,36 seviyelerine kadar çıktı. Kur ardından 8,26 seviyelerine geriledi. Benzer görüntü sergileyen euro ise 10 liranın üzerine çıktıktan sonra 9,96 seviyelerine geriledi.

TCMB başkanının görevden alınmasıyla mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bu hafta ilk kez 400 baz puanın altına indi. CDS bugün 410 seviyesinde yer aldı.

Reuters'a değerlendirme yapan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'de dün dolar karşısında yüzde 1'e yaklaşan bir değer kaybı yaşandı. Baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde benzer bir trend göremiyoruz. Burada ABD ile ilişkilerin kısa vadede daha da gerileyeceği endişesi etkiliydi. Bunun yanı sıra rezervlerin gerekirse daha fazla satılabileceği söylemi de endişe yarattı" dedi.

banner478
Yorumlar (0)
16°
az bulutlu