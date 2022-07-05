Dolar yeniden 17 TL sınırını aştı!

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,83 TL'den başlayan Dolar 17 TL'den,

17,58 TL'den başlayan Euro, 17,50 TL'den,

20,41 TL'den başlayan Sterlin ise 20,40 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,83 lira, avronun satış fiyatı ise 17,56 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.799 dolardan,

980 TL'den başlayan Gram altın 982 TL'den,

1.575 TL'den başlayan çeyrek altın 1.580 TL'den,

6.482 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.502 TL'den,

10,92 TL'den başlayan Gümüş ise 10,80 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19 bin 752 Dolar, Ethereum ise bin 130 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol 114,32 dolara kadar yükseldikten sonra hafifçe geri çekilerek (saat 07:55 itibarıyla) 113,60 dolar noktasına geldi.