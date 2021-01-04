banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
2020 aralık ayı enflasyonu belli oldu!
2020 aralık ayı enflasyonu belli oldu!
4 günlük sokağa çıkma yasağının bilançosu belli oldu
4 günlük sokağa çıkma yasağının bilançosu belli oldu
Altın fiyatları yükselişe geçti
Altın fiyatları yükselişe geçti
Fikri Sağlar hakkında soruşturma
Fikri Sağlar hakkında soruşturma

Dolar yeni yıla nasıl başladı? Euro ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar/TL yeni yılın ilk işlem gününe 7.35 seviyesinin hemen üzerinde dört ayın en düşük seviyelerine yakın başladı. Piyasalarda veri akışı takip edilecek.

Ekonomi 04.01.2021, 09:46 04.01.2021, 09:50
6
Dolar yeni yıla nasıl başladı? Euro ve altın fiyatlarında son durum ne?

Ekonomi yönetiminin son iki yılın aksine kasım ayı itibarıyla ortodoks politikalara, piyasa dostu uygulamalara yeniden yönelmesi ile TL cinsi yatırım araçları ve CDS kasım itibarıyla belirgin değer kazanımları kaydetmeye başladı.

2019 yılını 5.95 civarında tamamlayan dolar/TL Kasım başında Berat Albayrak’ın sürpriz istifası öncesi 8.58’e kadar yükselmişti.

TL, dolar karşısında kasım ayı başından 2020 sonuna kadar yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Ancak 2020 yılında bakıldığında TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık yüzde 20 düzeyinde oldu.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan düşüşünü sürdürüyor. CDS bu sabah 299/309 seviyesinde.

ENFLASYON TAKİP EDİLECEK

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, “Bugün piyasada enflasyon verileri takip edilecek. Kasım ayı verisi TCMB’nin Aralık ayında yaptığı faiz artışının işaretlerini içermişti. Bu kapsamda veriler yeni bir sıkılaştırma ihtiyacı doğurup doğurmayacağı açısından önemli. Beklentimiz yeni bir sıkılaştırmaya ihtiyaç olmayacağı yönünde” dedi ve ekledi:

“Hazine’nin bugün başlayacağı yoğun borçlanma programındaki yabancı ilgisi de takip edilecek başlıklar arasında. Küresel piyasalarda zayıf dolara yönelik fiyatlamanın devam etmesi TL açısından pozitif.”

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde, dolar/TL’nin Asya seansında stabil kaldığı ve bir miktar da TL lehine hareket ederek 7.36 seviyelerinde fiyatlandığı belirtilerek, “Gün içerisinde 200 günlük hareketli ortalamayı izlemeye devam edeceğiz. Bu ortalamanın birkaç günlük mum ile kırılması TL lehine hareketleri güçlendirebilir. Olası tepkilerde ise son dönemdeki düşüşü izleyen 8 günlük ortalamaya direnç hattı olarak izlenebilir. Bu ortalama şu an 7.50 seviyelerine denk gelmekte.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Çarşamba günü ABD Dolar’ındaki zayıf görünüm ve Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın 2.000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi sonrası değerli metalde tepki alımları gözlenmişti.

Yılın son işlem gününde ise ABD Dolar’ındaki yatay görünüm ve teşvik paketi gelişmeleri ons altına destek olmayı sürdürürken, risk iştahında gözlenen toparlanma değerli metalde yatay hareketlerin devam etmesine neden oldu.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1920 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1910, 1900 ve 1890 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir.

Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1928, 1937 ve 1946 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

Yorumlar (0)
banner429
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Gaziantep FK 15 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. İstanbulspor 16 31
5. Tuzlaspor 17 30
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 16 16
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 15 12
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12