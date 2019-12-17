Dolar yeni rekorlara koşuyor

Türk Lirası 3. günde de dolar karşısında düşüşünü sürdürüyor. Bu sabah en düşük 5.8459'u gören Dolar/TL daha sonra % 0.5 yükselerek 5.8842 ile 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dün 6.46 - 6.53 bandında seyreden euro da % 0.3 artarak 6.54'e yükseldi. Dün günü % 0.59 yükselişle 111 bin 125 puanda kapatan BIST 100 Endeksi bugün % 0.6 primli seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısını onaylamasının ardından İncirlik ve Kürecik üslerini kapabileceklerini belirtti. Açıklamanın da etkisiyle dün güne 5.79 civarında başlayan dolar 5.85'in üzerine yükseldi.

Işık FX paylaştığı bir notta "Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen TCMB toplantısıyla birlikte yüksek volatil hareketler gördüğümüz kur haftaya jeopolitik ve siyasi risklerin etkisiyle negatif başladı. Özellikle 200 baz puanlık faiz indirimin ardından reel faiz tarafında rekabetçi görünümünü kaybeden TL varlıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte 5.85 direncini test etti..Kur 5.85'in üzerinde kalırsa 5.92 direnci hedef haline gelebilir" ifadelerini kullandı.