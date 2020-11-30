Dolar yeni haftaya sakin başladı!

Dolar/TL 8.58 zirvesinden gerilediği 7.5’li seviyelerde kalıcı olamaması ardından yeniden yükseldiği 8 seviyesinin hemen altında sınırlı düşüşlerle işlem görmeye devam ediyor.

Piyasalarda TCMB’nin politika faizi artışı ardından ekonomi ve hukuk politikalarda reform süreci izleniyor. Öte yandan corona virüsü salgınında hızlanma sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek kabine toplantısı da yakından takip edilecek.

Piyasalarda bugün dış ticaret ve üçüncü çeyrek büyüme verileri izlenirken haftanın kalanında Kasım ayı enflasyon, PMI ve öncü dış ticaret verileri izlenecek. Cuma günü kapanış sonrası ise Moody’s tarafından açıklanabilecek Türkiye not güncellemesi izlenecek.

Reuters’ın 14 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre Türkiye ekonomisinin corona virüsü tecrit önlemlerinin uygulamadan kaldırıldığı üçüncü çeyrekte hızlı toparlanarak %4.8 büyümesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisi corona virüsünün etkilerinin sınırlı hissedildiği ilk çeyrekte %4.5 büyümüş, salgın sebebiyle sıkı tecrit önlemlerinin belirgin uygulandığı ve ekonomiye etkilerinin en belirgin hissedildiği ikinci çeyrekte %9.9 daralmıştı.

Küresel piyasalarda Şükran Günü nedeniyle geçen haftanın son iki işlem gününde birçok piyasanın tamamen ya da kısmen tatil olması nedeniyle hacimler düşük kaldı. Bankacılar yılın geri kalanında yabancıların hacimlerinin yavaş yavaş daha da azalacağı ve yeni pozisyon alma isteğinin 2021 yılına kalacağını belirtiyorlar.

YABANCILARIN TL’YE, LOKALLERİN DOLARA YÖNELİMİ SÜRÜYOR

Yabancı yatırımcıların yıllar içinde oldukça azalttıkları Türkiye pozisyonlarını Berat Albayrak’ın istifası ile birlikte Kasım ayı başından beri artırmaya başlamasına karşın lokallerin benzer bir adım izlememesi TL’deki değer kazançlarını sınırlayan en önemli etken olarak ön plana çıkıyor.

Lokal yatırımcılar Albayrak’ın istifasının ardından döviz ve altın varlıklarını iki haftada 4 milyar dolar artırarak 228.2 milyar dolarla yeni tarihi zirveye çıkardılar. Yılbaşından beri artış 35 milyar dolara ulaştı.

Yabancılar ise aynı iki haftada 1.5 milyar doları portföy yatırımı olmak üzere bankacıların hesaplamalarına göre 6 milyar doların üzerinde Türkiye varlıklarını artırdılar. Yabancı portföy işlemleri, son iki haftadaki girişlerle yılbaşından beri çıkış 13.5 milyar dolardan 12.2 milyar dolara geriledi.

TL'YE BELİRGİN DÖNÜŞ YOK

Bankacılara göre, bu yıl 35 milyar dolar döviz ve altın alan ve dolar/TL'deki son düşüşü de dövizde yeni alım için fırsat olarak değerlendiren lokallerin henüz TL'ye belirgin dönüşü görülmüyor. Buna tek istisna 8.05 seviyesinden gelen döviz satışları ancak zaman zaman döviz satışı yapan lokaller haftalık bazda nette alıcı olmayı sürdürüyor.

İç piyasada ABD ile seçim sonrası ilişkiler ve AB ile artan gerilimin nasıl şekilleneceği, siyasi gelişmeler ve koronavirüste artış trendi takip edilen diğer gelişmeler arasında. AKP’nin reform ajandası kapsamındaki iş dünyası görüşmeleri de izleniyor.

NORMALLEŞME ADIMLARI SÜRÜYOR

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta zorunlu karşılıklarda kredi büyümesine göre farklılaşmayı kaldırırken, TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını da belirli vadelerde artırdı.

BDDK da Türk bankalarını kredi vermeye zorlayan ve bankaların devlet tahvili portföyünü artırmayı hedefleyen aktif rasyosu düzenlemesinin yıl sonunda uygulamadan kalkacağını duyurmuştu.

Yabancı yatırımcılar Hazine’nin TL cinsi borçlanma piyasasındaki payını birkaç yılda %20-25 seviyesinden %3’lere doğru azalttı. Bu düşüşte doğru para politikasının uygulanmasına ilişkin endişeler rezerv satışları ve güven belirleyici oldu. Bankacılar yabancıların daha çok yatırım yaptığı 10 yıllık göstege tahvil iharaçlarının devam etmesi ile birlikte %3 seviyesindeki payın artmasını da bekliyorlar.

BDDK kısa süre önce swap limitlerini gevşetse de hala sınırlamaların önemli bir bölümü sürüyor. Bu nedenle Londra swap piyasalarında TL faizi %10.5 civarında seyrediyor.

Dolayısıyla Londra’da TL işlemi yapmak isteyen yatırımcı için TL faizi %15’e henüz ulaşabilmiş değil. Bankacılar bu gibi adımlarda bir geri çekilmenin TL’ye pozitif yansıyacağını düşünüyor. Ancak ilgili adımların TCMB rezervini düşürebilecek olması sebebiyle adımların Aktif rasyosunun kaldırılması kadar hızlı atılması beklenmiyor. Daha çok kademeli değişimler bekleniyor.

Öte yandan rezerv satışları nedeniyle CHP TCMB rezervinin neden satıldığı ve oluşan kamu zararı için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde piyasada son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından, geçtiğimiz hafta yatay bir bant içerisinde konsolidasyon sürecinin hakim olduğu belirtilerek, “1.350 ara hedefine ulaşarak haftalık periyotta % 0.36 oranında değer artışının gerçekleştiği piyasada, seans içi ilk önemli destek noktası olarak 1,320 seviyesini almaya devam ediyoruz.

Endeksin 1,320 üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerinin ardından, 1,350 ara hedef noktasını aşma denemelerini sürdüreceğini düşünüyoruz. 1,350 direncinin kırılması ise piyasada sırasıyla 1,375, 1,400 ve 1,450 seviyelerini hedefleyecek yükseliş potansiyelinin devamını getirecektir.

Dolayısıyla piyasada şu aşamada etkisini sürdüren yukarı hareket kapsamında, yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss noktası olarak bir alt destek olan 1,300 seviyesinin alınmasını öneriyoruz. 1,320 altındaki seyri zayıflama, 1,300 desteğinin kırılmasını ise kısa vadeli satış sinyali olarak değerlendireceğiz.” denildi.

DOLAR

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde, “Dolar kuru haftaya 7,80 seviyesi üzerinde başlarken, kısa vadeli olarak 8,00 seviyesi önemli direnç olarak takip edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analizde altının destek arayışında olduğu belirtilerek, “Gelen aşı haberleri birlikte normalleşme sürecinin gündeme gelmesi ons altında 1.763 kritik destek seviyesine kadar sert geri çekilmelere sebep oldu.

Ancak, bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışları gerçekleştirmesi pozitif algıyı tekrar gündeme getirebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.785 olacaktır. Aksi halde, 1763 desteği korunamadığı müddetçe, bir sonraki destek seviyemiz 1745'i takip ediyor olacağız.” denildi.

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