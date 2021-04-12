Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Yeni haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarında sınırlı olmakla birlikte yukarı yönlü bir hareket izleniyor. Dolar/TL, 8,17-8,18 seviyelerinden işlem görürken euro/TL 9,73'ten işlem görüyor.

Yurt içinde haftaya yoğun bir gündemle başlanacak. Merkez Bankası tarafından açıklanacak ödemeler dengesi ve TÜİK tarafından açıklanacak işgücü istatistikleri günün en önemli verileri olacak.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell büyüme ve işe alımın hızlanması beklentileriyle ülke ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi tahvil yatırımcılarının Banka'nın tahvil alımlarını hızlandırmadaki amacını anlamış göründüklerini söyledi.

İran Nükleer Ajansı Başkanı Ali Akbar Salehi, Natanz nükleer tesisinde meydana gelen kazanın bir "terörist" saldırı sonucu olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Faibo Panetta, cari görünümün tatmin edici olmadığı ve hedefin kalıcı şekilde yakalanamamasının ekonomiye zarar vermesi riski olduğu ortamda Banka’nın enflasyonu hedeflenen seviyeye geri yükseltmekte daha fazla gecikmeyi kabul etmemesi gerektiğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankası olarak dijital dolar konusunda büyük ölçekli bir araştırma ve geliştirme projesinin içine girdiklerini ve dijital bir para çıkarmanın halka bir yarar sağlayıp sağlamayacağı sorusuna henüz yanıt bulmadıklarını söyledi.

Financial Times'ın haberine göre Avrupa Birliği ile Britanya, Brexit sonrası ticaret kurallarının Kuzey İrlanda'da nasıl uygulanacağına yönelik görüşmelerde ilerleme sağladılar.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi Çin'in dijital yuan çıkarma planına yönelik incelemelerini artırdı.

YURT İÇİ GÜNDEM

Genel olarak iki haftada bir pazartesi günleri düzenlenen Kabine Toplantısı ile ilgili şu ana kadar bir program açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün programında Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşmesi bulunuyor. Saat 16.00'da karşılama töreniyle başlayacak program saat 19.00'da akşam yemeğine ile sona erecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapacak (19.00).

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ve Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bakanlıkta görüşecek.

2021 Yılında aylık olarak açıklanmaya başlanan işsizlik oranı, yılın ilk ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilerle yüzde 12,2 olarak açıklanmıştı. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 14,2, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,7 seviyesinde gelmişti. Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), Şubat için mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı tahminini yüzde 12,5 olarak açıkladı. Bir önceki ay oran yüzde 13,4 seviyesindeydi.

Yılın ilk ayında cari işlemler dengesi 1,87 milyar dolar açık vermişti. Foreks Anketine katılan 14 ekonomist Şubat ayında cari işlemler dengesinin 2,45 milyar dolar açık vereceğini tahmin etti. Analistlerin 2021 yılı sonu için beklentisi 26,0 milyar dolar açık oldu.

Hazine, Nisan ayının ilk ihalelerini düzenleyecek. 2 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak. Bir önceki 2 yıllıkta faiz yüzde 16,50, TLREF'e endekslide yüzde 4,43 olmuştu.

TÜİK ayrıca İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıklayacak.

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde yapılacak duruşmada Halkbank’ın avukatları ve savcılar üst mahkemenin üç hakimi Raymond J. Lohier, Jr., Susan L. Carney ve William J. Nardini’nin karşısına çıkacak.

YURT DIŞI GÜNDEM

Euro Bölgesinde perakende satışlar (12.00) verileri gelecek. Perakende satışların aylık yüzde 1,0 artması, yıllık yüzde 5,7 düşmesi bekleniyor.

ABD'nin 3 ve 10 yıllık tahvil ihaleleri de takvimde bulunuyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Andy Haldane (14.00), BoE para politikası kurulu üyesi Silvana Tenreyro (16.00), Boston Fed Başkanı Eric Rosengren (20.00) günün konuşma yapacak yetkilileri olacak.

Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, IMF'e ve Paris Kulübü'ndeki kreditörlere olan milyarlarca dolar borcun G7 ve G40 ülkeleri ile yeniden müzakere edilmesine destek için bugün Avrupa'da temaslarda bulunacak.