Dolar ve piyasalarda son durum

TCMB’nin politika faizi %10.25 faiz koridorunun üst bandı %11.75, geç likidite penceresi faiz oranı ise %13.25 seviyesinde bulunuyor. Verilere göre TCMB sıkılaştırmasını artık faiz koridorunun üst bandı (%11.75) ile GLP (%13.25) arasında şekillendiriyor.

TCMB sıkılaştırma adımlarının yanı sıra TL cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödenen faiz oranlarını, kredi büyümesi koşulu aranmaksızın 200 baz puan artırırken döviz cinsi ZK’da komisyonu yarı yarıya düşürdüğünü açıkladı.

TCMB verilerine göre bankanın repo ile sağladığı fonlama tutarı yaklaşık 250 milyar TL seviyesinde. TCMB’nin BIST dahil swap stoku ise bankacıların hesaplamalarına göre yaklaşık 46.5 milyar dolar seviyesinde yani yaklaşık 345 milyar TL ile 250 milyar TL’lik açık piyasa fonlamasının da üzerinde.

Sıkılaştırmanın genele yayılması TL’de negatif ayrışmayı önleyen unsurlar arasında yer aldı. Öte yandan ilgili karar piyasada iki farklı beklentiyi de beraberinde getirdi. Bazı bankacılar swap faizinin politika faizi değil de üst bant faizi olarak belirlenmesinin bir sonraki PPK’da faiz artışı anlamına gelebileceğini düşünüyorlar.

Bazı bankacılar ise bunun aksine kararların doğrudan faiz artışı yapmamak için alındığı kanaatindeler.

Sokakta herkes “Dolar, borsa, altın ne olur?” diye birbirine soruyor. İşte finansal kuruluşlardan uzman kişilerin hazırladığı teknik analiz notları:

DOLAR

QNB Finansinvest tarafından hazırlanan analize göre dolar kuru 7,85 destek seviyesinden başlattığı yükseliş hareketini sürdürüyor. Kurda kısa vadeli olarak 7,96 tarihi zirve olarak direnç konumunda izlenecek.

Işık Menkul tarafından paylaşılan analizde ise şu ifadelere yer verildi: Kur dünkü işlem gününde, içeride jeopolitik meselelere dair yeniden artışa geçen riskler ve dışarıda da Covid-19 aşı çalışmaları ve ekonomik görünüme dair artan risklerle 7.92 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirirken, şu an ise 7.93 civarında fiyatlama görülmekte.

Kurda, bugün de temel taraftaki gelişmeler yine önemli olacak. Teknik olarak ise yukarı tarafta direnç seviyesi verememekle birlikte, 7.90 üzerinde kalıcılığın TL üzerindeki baskıyı devam ettirebileceği görüşündeyiz. 7.90 altına geri çekilme görülmesi durumunda ise kabaca 7.87 ve 7.85 seviyelerindeki destek noktaları ilk etapta takip edilebilir.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan bilgi notunda altının ons fiyatının Asya seansında 1.884 desteğine kadar gerilediği belirtilerek şöyle denildi:

1928 direncine denk gelen downtrend çizgisi kırılamamıştı ve bu sebeple de Ons Altın'da dün kat satışları gördük. Bu düşüş Asya seansında 1884 desteğine kadar devam etmiş olsa da bu destekten hafif tepki geldi. Olası düşüşlerin devamında 1884 ve 1875 seviyeleri önemli. Bu bölgenin kırılması 1850 desteğini gündeme getirebilir.

Olası tepkilerde şuan ilk direnç 1898 seviyesi olsa da gün içi ana direnç hattı olarak bahsettiğimiz downtrend çizgisi takip edilebilir.

Destekler: 1884 – 1875 – 1864 – 1850

Dirençler: 1898 – 1910 – 1928 – 1945/1955

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan notta ise ons altının kazanımlarını koruyamadığı belirtildi. 1.900 doların altının test edilmeye başlandığı belirtilen notta, “Kaldı ki, 93,5 seviyesinin üzerine yükselen dolar endeksinin oldukça dirençli bir görünüm sergilemesi de değerli metaller açısından şartları zorlaştırıyor.

Ons altında yukarıda 1935 doları ana direnç olarak görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılmadıkça yukarı yönlü denemeler büyük resmi değiştirmek için yeterli olmayabilir. 1.900 doların aşağı yönlü test edilmeye başlanması ile aşağıda ise 1886 dolar ilk destek olarak takip edilebilir.” ifadelerine yer verildi.