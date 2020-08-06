Dolar ve euroda son durum
Bu sabah itibarıyla dolar/TL, 7,05'in hemen üzerinde; euro/TL ise 8,43'ten dengeleniyor.
Küresel piyasalarda ABD'nin yeni corona virüs yardım paketinin her açıklanabileceğine dair beklentiler risk iştahını bir miktar artırıyor.
ABD'de her an açıklanması beklenen yeni teşvik paketinin verdiği moralle küresel piyasalarda alıcı bir gün yaşanıyor.
TL'de yaşanan sert değer kayıpları sonrası bu sabah itibarıyla dolar/TL, 7,05'in hemen üzerinde; euro/TL ise 8,43'ten dengeleniyor.
Euro/TL kuru, sabah saatlerinde 8,4550 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Uzmanlar, ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden uzmanlar, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.
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