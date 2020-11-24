Dolar ve euroda sert yükseliş!

Hazine Temmuz 2018’den beri gerçekleştirmediği 10 yıllık gösterge tahvil ihracı yanında bugün 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili de ilk kez ihraç edecek.

Hazine artan borçlanma maliyetlerinin borç rasyolarına uzun vadeli etkisini azalmak için iki yıldır daha çok değişken faizli ya da kısa vadeli borçlanmaya yöneldi.

Kısa vadeli borçlanmaya yönlenme Hazine’nin iç borç stokunun ortalama vadesini 10 yıllık ihraçları bıraktığı dönemdeki 4.2 yıldan 2.8 yıla kadar düşmesine neden oldu. Bu seviye 2012 yılından beri en düşük oldu. QNB Finansbank’ın raporunda “10 yıllık tahvile gelecek talep miktarı, yabancı yatırımcı ilgisi açısından gösterge olacak” denildi.

Gösterge 10 yıllık tahvil genel olarak hem yerli hem de yabancı portföylerinde bulunsa da daha çok yabancılar tarafından tercih ediliyor.

Yabancı yatırımcılar Hazine’nin TL cinsi borçlanma piyasasındaki payını bir kaç yılda %20-25 seviyesinden %3’lere doğru azalttı. Bu düşüşte doğru para politikasının uygulanmasına ilişkin endişeler rezerv satışları ve güven belirleyici oldu.