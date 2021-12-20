Dolar ve euroda günlük düşüş yüzde 20'yi aştı

Dolar ve euro, yeni haftanın ilk işlem gününde de TL karşısında rekor tazeledi.

Dolar kuru piyasa kapanışının ardından, günlük yüzde 10'u aşan yükselişle 18,36 TL seviyesinin üzerini test etti. Euro ise TL karşısında 20,75 seviyesinin üzerini gördü.

Daha sonra dolar ve euroda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından yapıtğı açıklamalar ile sert geri çekilme görüldü.

Dolar saat 22.28 itibariyle yüzde 20,58 düşüşle düşüşle 13,0326 TL'den, euro ise aynı dakikalarda yüzde 20,53 azalışla 14,6891 TL'den işlem görüyor.

Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 18,3633 seviyesini, euro ise gün içerisinde en yüksek 20,7508 TL'yi görerek tarihi zirvelerini tazeledi.

DOLAR VE EURO BİR GÜNDE 6 TL'DEN FAZLA OYNADI

Dolar/TL kuru gün içerisinde en düşük 12,2756, en yüksek 18,3633 seviyesini gördü.

Euro ise gün içerisinde en düşük 14,0757 TL'den, en yüksek 20,7508 TL'den işlem gördü.

TL MEVDUATA KUR FARKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.

Erdoğan, açıklamasında "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." ifadelerini kullandı

"NAS'LAR NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu farklı platformlarda yaptığı açıklamalarında faiz karşıtı söylemine devam etti.

Erdoğan, para politikalarından finansal piyasalardaki kontrollü kambiyo rejimi ve olağanüstü hal iddialarına kadar çok sayıda başlık hakkında açıklamalarda bulundu.

Faiz indirimleri konusunda “Benden başka bir şey beklemeyin” diyen Erdoğan, “Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğini” söyledi.

Erdoğan açıklamasında, “Kontrollü kambiyo rejimi gibi zırvalıkları gündeme getirenleri de asla masum görmüyoruz. Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir. Döviz kurundaki istikrarı bu tür zırva yöntemlerle değil, piyasanın kendi işleyişi içinde sağlayacağız” ifadelerini kullandı.