Dolar ve euroda gerileme sürüyor

Yerli varlıklar yeni haftaya hareketli gündem ve fiyatlama ile başladı. Dolar ve euroda sert düşüş görülüyor.

Hafta sonu Merkez Bankası Başkanlığına Murat Uysal’ın yerine atanan Naci Ağbal'dan ilk açıklama bu sabah geldi. Temel amacın fiyat istikrarı olduğunu kaydeden Naci Ağbal, "Tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak” derken, 19 Kasım'daki PPK toplantısını işaret etti.

Dün akşam gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa paylaşımı sonrası halen resmi açıklama bekleniyor.

Yaşanan iki kritik gelişme sonrasında dolar, Türk Lirası karşısında sert düşüş gözleniyor. Dolar ve euro kurunda düşüş yüzde 4'e ulaştı. Saat 10:30 itibarıyla dolar 8,1991 seviyesinden, geçtiğimiz haftayı 10,1264'ten kapatan euro/TL ise 9,7526 seviyesinden işlem gördü.