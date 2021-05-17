Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı

Yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olduğu geçen haftanın ikinci yarısında uluslararası piyasalarda devam eden işlemlerde 8,50'nin üzerini gören dolar/TL, haftayı 8,46 kapatmıştı. Dolar/TL, yeni haftanın başlangıcında ise hafif değer kaybıyla 8,44 seviyelerinde değerleniyor.

Euro/TL ise geçen cuma günü 10,30'ün üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine tırmandı. Rekor seviyelerden gerileyen euro/TL, haftanı açılışında 10,24-10,25 bandından işlem görüyor.