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Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı
Yeni haftanın açılışında kurlarda sınırlı gerileme görülüyor. Dolar/TL, 8,46, euro/TL ise 10,24 düzeyinde işlem görüyor.
Ekonomi 17.05.2021, 09:34
Yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olduğu geçen haftanın ikinci yarısında uluslararası piyasalarda devam eden işlemlerde 8,50'nin üzerini gören dolar/TL, haftayı 8,46 kapatmıştı. Dolar/TL, yeni haftanın başlangıcında ise hafif değer kaybıyla 8,44 seviyelerinde değerleniyor.
Euro/TL ise geçen cuma günü 10,30'ün üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine tırmandı. Rekor seviyelerden gerileyen euro/TL, haftanı açılışında 10,24-10,25 bandından işlem görüyor.