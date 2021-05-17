banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı
Musk kendi kripto parasını mı çıkaracak?
Musk kendi kripto parasını mı çıkaracak?
Bill Gates'in çapkınlığı başına dert oldu!
Bill Gates'in çapkınlığı başına dert oldu!
Altın, 3 ayın zirvesinde
Altın, 3 ayın zirvesinde

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı

Yeni haftanın açılışında kurlarda sınırlı gerileme görülüyor. Dolar/TL, 8,46, euro/TL ise 10,24 düzeyinde işlem görüyor.

Ekonomi 17.05.2021, 09:34
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı

Yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olduğu geçen haftanın ikinci yarısında uluslararası piyasalarda devam eden işlemlerde 8,50'nin üzerini gören dolar/TL, haftayı 8,46 kapatmıştı. Dolar/TL, yeni haftanın başlangıcında ise hafif değer kaybıyla 8,44 seviyelerinde değerleniyor.

Euro/TL ise geçen cuma günü 10,30'ün üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine tırmandı. Rekor seviyelerden gerileyen euro/TL, haftanı açılışında 10,24-10,25 bandından işlem görüyor.

Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu