Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta ABD Merkez Bankası FED'in "faiz arttırımı" ve "yüksek enflasyon" öngören tutanaklarıyla hareketlenen piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini bir önceki kararında olduğu gibi %14 seviyesinde sabit tutmasıyla yine yükselişe geçmişti.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,61 TL'den, Euro 15,48 TL'den, Sterlin ise 18,55 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.892 dolara yükselen altında, gram altın 827/828, çeyrek altın 1.330/1.331, Cumhuriyet altını ise 5.473/5.475 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,39 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 39 bin 250, Ethereum 2 bin 737 dolardan işlem görüyor.