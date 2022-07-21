Dolar ve Euro'nun faiz kararına ilk tepkisi

Piyasa analistlerinin ve ekonomistler TCMB Para Politikası Kurulu’nun yılın 7’nci toplantısında da faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyordu. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Bugünkü kararla birlikte TCMB faiz için 7'nci kez değişikliğe gitmemiş oldu.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,59 TL'den başlayan Dolar 17,67 TL'den,

17,98 TL'den başlayan Euro 18,03 TL'den,

21,21 TL'den başlayan Sterlin ise 21,17 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,58 lira, avronun satış fiyatı ise 17,96 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.689 dolardan,

956 TL'den başlayan Gram altın 955 TL'den,

1.539 TL'den başlayan çeyrek altın 1.536 TL'den,

6.333 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.322 TL'den,

10,52 TL'den başlayan Gümüş ise 10,39 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 düşüşle 2.522,12 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,07 puan değer kaybederek 2.522,12'ye indi.

Toplam işlem hacmi 11,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 22 bin 877 Dolar, Ethereum ise bin 490 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları

Çarşamba günü ABD ham petrolünde yüzde 1 düşüş yaşanmıştı. Brent petrol de 107 doların altına geriledi. ABD’nin enerji enformasyon kurumu EIA, ülkenin stratejik rezervlerindeki ham petrol stokunun geçtiğimiz hafta Temmuz 1985’ten bu yana görülen en düşük seviyeye indiğini açıkladı.