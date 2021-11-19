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Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum...

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artırırken, Türkiye'de faizlerin düşmesiyle TL değer kaybederken dolar/TL, bu sabah 11 seviyesinin üzerinde güne başladı.

Ekonomi 19.11.2021, 11:32
Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum...

TCMB yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle mücadele etmeye devam edeceği açıklamasını izleyen kararın ardından TL, yüzde 5.8 ile Naci Ağbal'ın TCMB başkanlığından alındığı Mart ayından bu yana görülen en keskin değer kaybını yaşadı.

Dün 11.30'a kadar yükselen dolar/TL bu sabah 11.07 seviyesinden işlem gördü.

Tüketici enflasyonu yüzde 20 ile iki buçuk yılın zirvesinde seyrederken, fiyat artışlarının para politikasının etki alanı dışındaki geçici unsurlardan kaynaklandığını belirten TCMB böylece Eylül'den bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.

İLK SİNYAL EYLÜL BAŞINDA

TCMB'nin ilk sinyalini Eylül başında verdiği para politikasındaki gevşeme adımları ve faiz indirimlerinden bu yana TL yüzde 24 değer kaybıyla Refinitiv tarafından izlenen 33 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimi arasında en çok değer yitiren para birimi oldu.

TCMB faiz indirimlerine devam sinyali verirken, dünyanın pek çok ülkesi artan enflasyon ve ısınan ekonomileri nedeniyle faiz artırma kararı alıyor. Son olarak dün Güney Afrika ve Macaristan faiz artırım kararı aldı.

ABD'de ise bazı Fed yetkilileri 2022'nin ilk yarısında faiz artırımlarına başlanabileceğini dile getirdi.

Goldman Sachs TCMB'nin Aralık ayında 100 baz puan daha faiz indireceği tahmininde bulunurken, gelecek yılın ikinci çeyreğinde ise TCMB'nin faiz artırmak zorunda kalacağı öngörüsünde bulundu.

HIZLA ENFLASYONA YANSIYACAK

Goldman Sachs'ın dün yayımlanan notunda, "Şu anki politika bileşimi sürdürülebilir değil ve büyük ihtimalle büyümeden ziyade hızla enflasyona yansıyacak... Bu şartlarda politika faizini yüzde 14'te tutmanın çok daha zor olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ilk faiz artırımının 2022 üçüncü çeyrek yerine ikinci çeyrekte gerçekleşeceğini düşünüyoruz" denildi.

Euro/TL'de kotasyonlar saat 08.57 itibarıyla 12.5456/12.6148, sepet bazında TL'de 11.7978/11.8624 seviyesindeydi.

İki haftadır gerileyen Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün 21 baz puan yükselerek 445/451 baz puan ile Ekim sonunda tırmandığı 470 baz puan seviyesine yaklaştı.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsaları, dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Çinli Alibaba'nın beklentilerden zayıf bilançosunun ardından Çin'deki düzenleme değişikliklerinin oluşturduğu baskı ve ekonomik büyümeye ilişkin endişelerle geriledi.

Dolar, ABD'de faizlerin diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha erken başlayacağı ve daha yükseleceği beklentileriyle euro karşısında art arda ikinci haftayı da güçlü kazanımlarla kapatmaya hazırlanıyor.

Euro bu hafta yüzde 0.6 gerileyerek, dolar endeksinin yüzde 0.5 yükselmesine ve 16 ayın en yüksek seviyesine tırmanmasına destek oldu. Endeks en son 95.531'in biraz altındaydı.

Kaynak: Cumhuriyet 

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