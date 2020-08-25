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Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dün yaklaşık 4 kuruş yükselen dolar yeni güne 7.3770 liradan, Euro ise 8.7165 liradan başladı
Ekonomi 25.08.2020, 09:00
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Dün güne 7.33 liradan başlayan dolar günü 7.37 lira civarında tamamlamıştı. Bu düşüşte doların genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerine göre güçlenmesi ve Fitch'in Türkiye'nin not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirmesi etkili olmuştu.
Dolar 25 Ağustos'a da 7.3770 liradan başladı. Euro ise günü 8.7165 liradan açtı.
Dolar tüm zamanların zirvesini 19 Ağustos'ta 7.4036'ya ulaşarak görmüştü.
Piyasalarda koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler ve ABD-Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri takip ediliyor.
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