Dolar ve Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 6.04 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0344 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.0562 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.27 itibarıyla 6.0551 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5630 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.9033 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 düşüşle 98.98 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0838 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.32 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.07 seviyesinde bulunuyor.