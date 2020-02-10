Dolar ve Euro kurunda son durum

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.98 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9757 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9898 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 13.33 itibarıyla 5.9881 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5937 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7735 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Çin'deki koronavirüse ilişkin haber akışının yanı sıra Suriye ile ilgili gelişmelerinde gündemin odağında olduğunu belirterek, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avrupa Merkez Bankası ekonomi bülteni ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolarda 5.96 TL'nin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6.00 TL seviyesinin psikolojik direnç konumunda olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 98.13 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1004 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.34 seviyesinde bulunuyor.