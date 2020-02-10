Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
118342
ALTIN
304.567
DOLAR
6.0113
STERLİN
7.7610
EURO
6.5618

Dolar ve Euro kurunda son durum

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar ve Euro kurunda son durum

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.59 TL seviyelerinde bulunuyor.

10 Şubat 2020 Pazartesi 12:20
1249 Okunma
Dolar ve Euro kurunda son durum

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.98 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9757 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9898 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 13.33 itibarıyla 5.9881 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5937 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7735 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Çin'deki koronavirüse ilişkin haber akışının yanı sıra Suriye ile ilgili gelişmelerinde gündemin odağında olduğunu belirterek, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avrupa Merkez Bankası ekonomi bülteni ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolarda 5.96 TL'nin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6.00 TL seviyesinin psikolojik direnç konumunda olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 98.13 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1004 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.34 seviyesinde bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” hayata geçti!
“Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” hayata geçti!
İşsizlik verileri açıklandı
İşsizlik verileri açıklandı
Türk tekstil üreticilerine talep patlaması
Türk tekstil üreticilerine talep patlaması

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim