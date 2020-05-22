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Dolar ve Euro kuru ne kadar? 22 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, haftanın son işlem gününe 6.79 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.42 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.80 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.42 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar ve Euro kuru ne kadar? 22 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, haftanın son işlem gününe 6.79 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.42 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.80 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.42 TL seviyelerinde bulunuyor.

22 Mayıs 2020 Cuma 16:49
2008 Okunma
Dolar ve Euro kuru ne kadar? 22 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.79 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7746 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8168 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.32 itibarıyla 6.8081 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.4501 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4286 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.2954 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.37 yükselişle 99.74 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0908 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.46 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.01 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi mayısta bir önceki aya göre 10,1 puan artarak 76,9 seviyesinde gerçekleştiğini, aynı dönemde imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının da 1,0 puanlık yükselişle yüzde 62,6'ya çıktığını hatırlattı.

Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.78 TL'nin altında kapanışlar olması durumunda 6.75 TL ve 6.70 TL'nin gündeme geleceğini dile getirdi.

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