Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? (20 Mayıs 2020 döviz fiyatları)

Güne 6,78-6,79 aralığında başlayan dolar/TL kuru, Katar ile 15 milyar dolara yükseltilen swap anlaşması haberiyle 6,76'ya geriledi.

Kur, şu dakikalarda 6,78'de seyrediyor.

Euro/TL ise 7,45'ten işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MB'NİN FAİZ KARARINDA

Yurt içinde piyasalar yarın gerçekleşecek Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı.

Ekonomistler, Merkez Bankası'nı faiz indirimine gitmesini beklerken; beklenti indirimin 50 baz puan olacağı yönünde.

2 hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar/TL bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor.

Düşüşte corona virüs tedbirlerinin yavaş yavaş dünya genelinde kalkmaya başlaması etkili oldu. Bunun yanında farklı ülkelerden aşı çalışmaları ile ilgili de olumlu haberler geliyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,77'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti.