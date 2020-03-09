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Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı

Dolar - euro kaç TL? 9 Mart 2020 dolar kuru en son kaç lira oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum. Petrolde yaşanan yüzde 30'luk rekor düşüşün ardından dolar ve euro güne yükselişle başladı. Dolar 6.15 TL seviyelerine tırmanırken, euro 7 lirayı geçti.

Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı

Dolar - euro kaç TL? 9 Mart 2020 dolar kuru en son kaç lira oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum. Petrolde yaşanan yüzde 30'luk rekor düşüşün ardından dolar ve euro güne yükselişle başladı. Dolar 6.15 TL seviyelerine tırmanırken, euro 7 lirayı geçti.

09 Mart 2020 Pazartesi 09:26
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Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı

Geride bıraktığımız hafta  Moskova'dan, Suriye'ye yönelik gelen olumlu haberlerle 6.07 seviyelerine gerileyen dolar/TL, ABD borsalarında yaşanan corona virüs paniğinin etkisiyle yeniden 6,10'un üzerine tırmandı.

 Küresel borsalar corona virüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı sürdürmesiyle birlikte sert kayıplarına devam ederken dolar/TL'de güne 6.20'nin hemen altında başladı. Kur daha sonra 6,15-6,16 TL seviyelerinde dengelendi. 

Euro/TL ise 7 liranın üzerine çıktı. Euro sabah saatlerinde 7,02 liradan el değiştirdi. 

Yatırımcılar hisse senedi gibi riskli piyasalardan çıkarak tahvil piyasasına sığınmasıyla birlikte küresel borsalar keskin gerilerken, petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından %30'a yakın geriledi.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,05'in gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 6,15'in direnç olarak izleneceğini söyledi.

Son Güncelleme: 09.03.2020 10:03
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