Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı

Dolar - euro kaç TL? 9 Mart 2020 dolar kuru en son kaç lira oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum. Petrolde yaşanan yüzde 30'luk rekor düşüşün ardından dolar ve euro güne yükselişle başladı. Dolar 6.15 TL seviyelerine tırmanırken, euro 7 lirayı geçti.