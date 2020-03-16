Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 6.32 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 6.33 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.2780 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.3422 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.23 itibarıyla 6.3390 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.0833 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.0613 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.8328 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.64 düşüşle 98.12 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1132 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.01 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.29 seviyesinde bulunuyor.