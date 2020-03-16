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Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Dolar fiyatları, yeni haftaya 6.33 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.04 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.33 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.06 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Dolar fiyatları, yeni haftaya 6.33 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.04 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.33 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.06 TL seviyelerinde bulunuyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 10:02
8 Okunma
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 6.32 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 6.33 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.2780 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.3422 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.23 itibarıyla 6.3390 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.0833 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.0613 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.8328 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.64 düşüşle 98.12 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1132 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.01 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.29 seviyesinde bulunuyor.

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