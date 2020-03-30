Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Güncel döviz kurları

Geçen haftayı yüzde 1,5'e yakın kayıpla 6,45'ten tamamlayan dolar/TL yeni haftaya 6,50 sınırında başladı.

Kur şu dakikalarda 6,50'de yer alıyor.

Euro/TL de 7,20'de seyrediyor.

Küresel piyasalarda da dolar endeksi dört günde ilk kez yükselişte.

Bu hafta yurtiçinde açıklanacak mart ayı enflasyon verisi kur açısından önemli olacak.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, dün yaptığı açıklamada Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme beklediklerini bildirdi.



Yine bu hafta ABD Mart ayı tarım dışı istihdam verisi de piyasaların radarında olacak. Geçen hafta ülkede birçok işyerinin kapanmasının etkisiyle işsizlik maaşına başvuranların sayısı 3.3 milyonla tarihi yüksek seviyeye çıkmıştı. Tarım dışı istihdamın 2010'dan beri ilk kez gerilemesi bekleniyor.