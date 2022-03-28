Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Dolar 14,8340 liradan, euro ise 16,25 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 14,8320 liradan alınan dolar 14,8340 liradan, 16,2480 liradan alınan euro ise 16,25 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,85 liradan, euro ise 16,36 liradan satılmıştı.

Altın ve gümüş

Onsu 1.941 dolar olan altında, gram altın 924/925, çeyrek altın 1.487/1.488, Cumhuriyet altını ise 6.120/6.121 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,97 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 47 bin 269, Ethereum 3 bin 332 dolardan işlem görüyor.