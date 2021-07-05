Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Yurt içinde haziran ayı enflasyon verisi ve Kabine toplantısı izlenirken ABD'de piyasalar 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle bugün de kapalı olacak. Bu nedenle küresel piyasalarda işlem hacminin normalden daha az olması bekleniyor.

Kritik enflasyon verisi öncesinde döviz kurları geçen hafta olduğu gibi yeni haftanın ilk gününde de sakin seyrediyor.

Geçen hafta boyunca 8,65-8,70 aralığında hareket eden dolar/TL, bu sabah 8,68 civarında işle görüyor. Euro/TL ise 10,30'un hemen üzerinde yatay.