Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Piyasalar tarafından fiyatlanabilecek önemli bir verinin olmadığı haftanın ilk gününde yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öne çıkıyor.

Geçen hafayı 8,40'ın üzerinde tamamlayan dolar/TL kuru, yeni haftaya da benzer seviyelerde yatay başlangıç yaptı. Euro/TL ise son 3 işlem gününde olduğu gibi 10,25-10,27 bandında sakin bir seyir izliyor.



Dolar, euro karşısında 3 ayın en düşük seviyelerine yakın

Dolar güçlenen euro karşısında son üç ayın en düşük seviyesine yakın seyrederken yatırımcılar ABD'de yüksek enflasyonun geçici olduğuna tam ikna olmamalarına rağmen Fed'in yakın zamanda tahvil alımında azaltıma gideceğini beklentilerini önceki haftalardaki kadar güçlü taşımıyorlar. Dolar endeksi geçen hafta Cuma günü gördüğü üç ayın en düşük seviyesi olan 89,646'nın çok az üzerinde 90.045 seviyesinde seyretti.



Geçen hafta yayımlanan Fed'in Nisan ayı toplantı tutanaklarına göre sayıları azınlıkta da

olsa bazı yetkililerin enflasyonu artıracağını düşündükleri tahvil alımlarının azaltılmasını

ele almak istedi.



Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasını sıkılaştırmayı görüşmeye başlamak için

erken olduğunu söylemesi yatırımcıların böyle bir adımın en az birkaç ay daha atılmayacağını

düşünmesine yol açtı.

GÜNÜN AJANDASI



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayılarını açıklayacak (11.00). Bir önceki ay yabancı ziyaretçi sayısı baz etkisiyle yıllık yüzde 26,07 artış göstermişti.

TCMB Mayıs ayı için Finansal Hizmetler Güven Endeksini açıklayacak (14.30). Endeks bir önceki ay 157,7 puanda gelmişti.

Yurt dışında önemli bir veri bulunmuyor.

ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi açıklanacak (15.30).