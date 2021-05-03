Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Merkez Bankası faiz kararının izleneceği yeni haftanın ilk gününde enflasyon ve dış ticaret verileri takip edilecek. Yurt dışı piyasalarda veri akışı bazı ülkelerdeki tatiller nedeniyle sakin geçecek.

Geçen haftanın başlangıcında 8,48'e kadar çıktıktan sonra 8,15'e kadar çekilen dolar/TL haftanın son günü güçlü bir yükselişle kapanışı 8,2750'den yapmıştı. Oldukça yoğun bir gündeme sahip olan bu haftanın açılışında ise dolar/TL'de yatay seyir hâkim. Dolar/TL 8,27-8,28 bandında hareket ederken sakin seyrini koruyan euro/TL'de işlemler 9,97'lerden gerçekleşiyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) baş ekonomisti Robin Brooks, ABD Doları karşısında Türk Lirası için adil değer tahminini, Mart ayından bu yana ortamda yaşanan kötüleşmeden kaynaklı olarak 7,50'den 9,50'ye yükselttiklerini bildirdi.