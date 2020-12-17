Dolar ve euro güne sakin başladı

Hem yurt içinde hem de yurt dışında piyasalarda, haftanın en kritik iki gelişmesi dün yaşandı. Yurt içinde TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın 2021 Yılı Para ve Kur Politikası metninin tanıtımında verdiği mesajlar alınırken yurt dışında da Fed beklendiği gibi faiz ve varlık alım programına dokunmadı.

MB Başkanı Ağbal'ın mesajların piyasalarca olumlu karşılanmasının etkisiyle 7,80'in altına gerileyen dolar/TL, bu sabahki işlemlere de benzer seviyelerden yatay başlangıç yapıyor. Euro/TL ise hafif yükselişle 9,54-9,55 bandında hareket ediyor.

08.10 itibarıyla dolar/TL 7,7945, euro/TL 9,5412 seviyesinden işlem gördü.

ABD Merkez Bankasının(Fed) faiz kararının ardından bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz kararı yakından takip edilecek. Yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor.

FED KARARI

Fed, ekonomiyi desteklemek için büyük miktarda devlet borçlanma kağıdı satın alma planlarını güncelledi ancak programın büyüklüğünde bir değişikliğe gitmedi. Haziran ayından bu yana aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli tahvil satın almayı sürdüren Fed, varlık alımlarını "önümüzdeki aylarda" en azında bu hızda devam ettireceğini vurguladı.

Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, ‘‘Bu önlemler bir arada para politikasının ekonomik iyileşme tamamlanana kadar ekonomiye güçlü destek vermeye devam edileceğini garanti ediyor’’ diye konuştu.

Powell, tahvil satın alımlarının da maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini gerçekleştirecek önemli ilerleme sağlanıncaya kadar süreceğini bildirdi.

Fed faiz oranında da beklendiği gibi bir değişikliğe gitmezken, projeksiyonlarını olumlu yönde revize etti.

YURT DIŞI GÜNDEM

Analistler BoE'nin faizde bir değişikliği gitmesini beklemiyor. BoE en son Mart ayında bir faiz indirimi yapmış, geçen toplantısında da varlık alım programını 150 milyar GBP artırmıştı. Bankanın faizi yüzde 0,10, varlık alım programı 895 milyar GBP seviyesinde bulunuyor (15.00).

İsviçre Merkez Bankası(SNB) ve Norveç Merkez Bankası(NORGES) faiz kararları da gün içinde gelecek. İki bankadan da bir değişiklik tahmin edilmiyor. Asya'dan filipinler, Endonezya ve Tayvan faiz kararları sabah saatlerinde, Meksika faiz kararı akşam saatlerinde takip edilecek.

Yurt dışında ABD'de konut başlangıçları verisi ön plana çıkıyor.

Önceki ay 1,53 milyon olarak açıklanan konut başlangıçlarının Kasım'da bir miktar aşağı gelmesi bekleniyor (16.30).

Haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed iş koşulları endeksi (16.30), ABD'de izlenecek diğer veriler olacak.

Avrupa'da İngiltere Perakende satışlar (10.00), Euro Bölgesi tüketici fiyatları (13.00) takip edilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yıllık basın toplantısını da gündemde bulunuyor.

YURT İÇİ GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek (14.15).

Gündemde bölgesel konuların dışında, ticari konular, çifte vergilendirme gibi konular da bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, bugün Türkiye Bankalar Birliği üyesi ilk 10 dışındaki bankaların genel müdürleriyle buluşacak (16.30). Ağbal göreve gelmesinin hemen ardından ilk 10 bankanın genel müdürleriyle bir araya gelmişti. Toplantıya TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın da katılacağı belirtiliyor.

Yurt içinde sakin veri akışı içinde TCMB kısa vadeli dış borç verileri (10.00) ile haftalık para ve banka istatistikleri (14.30) izlenecek.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek.