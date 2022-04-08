Dolar ve euro güne nasıl başladı? Piyasalarda son durum ne?

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışı yapmasına yönelik beklentiler ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü işgal harekatının gölgesinde piyasalarda tedirgin eden seyir devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,74 TL'den, Euro 16,01 TL'den, Sterlin ise 19,28 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.929 dolar olan altında, gram altın 913/914 TL, çeyrek altın 1.469/1.470 TL, Cumhuriyet altını ise 6.048/6.049 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,66 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 557, Ethereum ise 3 bin 264 dolardan işlem görüyor.