Dolar ve euro güne nasıl başladı? Piyasalarda son durum ne?

TCMB dün açıkladığı faiz kararıyla politika faizini 14 puanda sabit tutma kararı almıştı. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın da ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamış oldu. TCMB'den yapılan açıklamada "Politika faizi ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda bir kez daha yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı." ifadeleri yer aldı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,36 TL'den, Euro 18,31 TL'den, Sterlin ise 21,33 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.825 Dolar'dan, Gram altın 1.019 TL'den, Çeyrek altın 1.638 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.739TL fiyatıyla işlem görüyor.



Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,77 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21 bin 46 dolar, Ethereum ise bin 148 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol

Haftanın son işlem gününde ise ABD ham petrolü ve brent petrolde yatay bir seyir izleniyor. Resesyon endişeleri bu hafta fiyatlamalarda belirleyici oldu. ABD ham petrolü 104 doların üzerinden işlem görürken, Brent petrol de 110 dolara yaklaştı.