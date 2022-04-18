Dolar ve euro güne nasıl başladı? Kripto para ve altın piyasasında neler oluyor?

Rusya'nın yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü Ukrayna'yı işgal harekatının gölgesindeki piyasalar yeni haftaya endişelendiren bir yükselişle başladı.

Altın fiyatları tırmanışa geçerken, döviz de hükümetin kur korumalı TL mevduatı gibi kurduğu barajı zorlamaya başladı.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,62 TL'den, Euro 15,80 TL'den, Sterlin ise 19,08 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.984 dolar olan altında, gram altın 932/933 TL, çeyrek altın 1.499/1.500 TL, Cumhuriyet altını ise 6.170/6.171 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,14 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 734, Ethereum 2 bin 909 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Petrol fiyatları, Ukrayna'daki krizin tırmanmasıyla Batılı devletler tarafından başlıca petrol ihracatçılarından olan Rusya'ya uygulanan yaptırımların ağırlaştırılacağı yönünde beklentiler nedeniyle küresel arzda görülen sıkışıklığa dair endişelerin artmasıyla yükseldi. Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 113,20 dolara yükseldi.