Dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum...

Dolar ne kadar yükselecek bilinmiyor fakat 2021 yılının son aylarında enflasyonda olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kalmıştık.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra gerilemişti. CDS dün günü 586/593 baz puan seviyesinden tamamladı.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,67 TL'den, Euro 15,94 TL'den, Sterlin ise 19,20 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.951 dolar olan altında, gram altın 919/920 TL, çeyrek altın 1.478/1.479 TL, Cumhuriyet altını ise 6.086/6.087 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,82 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 41 bin 675, Ethereum 3 bin 92 dolardan işlem görüyor.