Dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum...

Açıklanan büyüme rakamlarının da hızını kesemediği piyasalar yeni güne de kritik seviyelerde başladı. Cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde Türkiye'de yüzde 70'e dayanan yüksek enflasyonla birlikte piyasaların endişe veren seyri sürüyor.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 16,38 TL'den, Euro 17,59 TL'den, Sterlin ise 20,77 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.830 Dolar'dan, Gram altın 963 TL'den, Çeyrek altın 1.551 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.381 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,30 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 31 bin 512 dolar, Ethereum ise bin 929 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol

OPEC+'nın perşembe günkü toplantısı öncesinde Rusya'yı karar sürecinden çıkarmayı planladığı haberlerinin ardından petrol fiyatları düşüş kaydetti.

Dün 123 doları aşan brent petrol fiyatları bugün OPEC+ haber akışının ardından 116 dolar seviyesinde bulunuyor. ABD ham petrolü de 115 doları gördü.