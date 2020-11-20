Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Merkez Bankasının piyasa beklentilerine paralel 475 baz puan artırdığı faiz kararı sonrası piyasalar haftanın son gününde sakin seyirde. Bugün tüketici güven endeksi verilerini izleyecek olan yurt içi piyasalarda, döviz kurları dün çekildikleri seviyeden işlem görüyor.

Faiz kararı açıklanana kadar 7,70 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, 7,53 seviyelerine kadar gerilemişti. Bu sabah güne başlarken dolar 7,54-7,55 seviyelerinde, dün 9 liranın altına inen euro/TL ise 8,97-8,98 arasında değerlendi.

09.05 itibarıyla dolar/TL 7,57-58 seviyesinde, euro/TL de 9,00 seviyesinden işlem görüyor.

Veri gündeminde tüketici fiyat endeksi takip edilecek

Bugün TÜİK ve TCMB'nin ortak hazırladığı tüketici güveni endeksi verisi gelecek. Endeks Ekim ayında 81,9 seviyesinde gelmişti. TÜİK ayrıca yurt dışı üretici fiyatları (Y-ÜFE) ve istihdam endekslerini açıklayacak.

Yabancılardan faiz artışına olumlu tepki

Merkez Bankasının Faiz artırımı yabancı yatırım kuruluşlarının raporlarına olumlu yansıdı.

JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın bugünkü toplantıda 475 baz puan faiz artırımı yaparak göreve ihtiyatlı ve kararlı bir başlangıç yaptığı belirtildi.