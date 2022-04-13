Dolar ve euro güne nasıl başladı? Faiz kararı öncesinde piyasalarda son durum ne?

Piyasalarda bir yandan ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışı yapmasına yönelik beklentiler ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü işgal harekatının gölgesinde piyasalarda tedirgin eden seyir devam ederken, diğer yandan da 14 Nisan Perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan TCMB'nin kararı merakla bekleniyor..

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,59 TL'den, Euro 15,83 TL'den, Sterlin ise 19,04 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.969 dolar olan altında, gram altın 922/923 TL, çeyrek altın 1.484/1.485 TL, Cumhuriyet altını ise 6.106/6.107 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,97 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 133, Ethereum 3 bin 58 dolardan işlem görüyor.