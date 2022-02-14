Dolar ve euro güne nasıl başladı? Altın sert yükselişini sürdürüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Cumartesi günü açıkladığı "yeni enflasyonla mücadele" paketine, temel gıda ürünlerindeki KDV indirimine ve altın yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için atılan adımlara piyasaların vereceği tepki merakla bekleniyordu.

Yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandırılacağını belirten Nebati, "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz" ifadelerini kullanmış ve sistemin nasıl çalışacağını anlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" açıklamasını yapmıştı.

İşte peş peşe gelen bu iki açıklamaya piyasaların tepkisi belli oldu:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,52 TL'den, Euro 15,35 TL'den, Sterlin ise 18,34 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.854 dolara yükselen altında, gram altın 797/807, çeyrek altın 1.294/1.322, Cumhuriyet altını ise 5.321/5.381 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyorç

Kripto para piyasaları

Geçtiğimiz haftaya yükselişle başlayan ancak Perşembe günü itibariyle düşüşe geçen kripto para piyasalarındaki düşüş sürüyor. Bitcoin 41 bin 909, Ethereum ise 2 bin 861 dolardan işlem görüyor.