Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Yeni haftanın ilk işlem gününde küresel PMI verileri izlenecek. Yurt içinde, ocak ayı geçici dış ticaret verilerinin takip edileceği ayın ve haftanın ilk gününde ve yurt dışında da gün boyu PMI verileri gelecek.

Türk Lirası haftaya, dolar ve euro karşısında değerlenme ile başladı. Geçtiğimiz haftayı 7,32'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL, 7,26 düzeyine gerilerken, euro/TL de 8,88'den 8,81'e geriledi.

HAFTAYA BAŞLARKEN KÜRESEL PİYASALAR

Küçük yatırımcıların gözünü kıymetli metallere çevirmesiyle birlikte hedge fonlar hisse senedi piyasalarında bir miktar nefes alırken ABD endeks vadeli işlemleri kayıplarını telafi etti. Asya borsaları ise haftaya yükselişle başladı.