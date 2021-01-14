Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içi piyasalarda bugün konut satışları, özel sektör kredi borcu ile Merkez Bankası'ndan haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya GSYH daha öncelikli izlenen veriler olacak.

Dün 7,45'le başladığı günü 7,40'ın hemen üzerinde tamamlayana dolar/TL, bu sabaha da kapanış seviyelerinden başlıyor. Euro/TL'de de benzer şekilde 9,01-9,02 düzeyinde hafif alıcılı bir seyir yaşanıyor.

08.15 itibarıyla dolar/TL 7,4068, euro/TL 9,0111 seviyesinden işlem gördü.

GÜNDEM

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard, korona virüse karşı aşılamanın başlamasına ve Biden döneminde ABD ekonomisi için daha fazla mali teşvik sağlanması olasılığına rağmen Fed'in varlık alımlarını azaltmasını tartışmak için çok erken olduğuna işaret ettiler.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in istihdam piyasasının iyileşmesini desteklerken ve daha yüksek enflasyon için çalışırken faiz oranlarını "uzun bir süre için" düşük tutmaya devam edeceğini, ancak enflasyonun kontrolden çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed ‘in enflasyon yüzde 2 seviyesine ulaşana kadar faiz oranlarını artırmayacağını söyledi. Clarida, piyasa katılımcılarının Fed'in verdiği bu sözü inandıklarına güvendiğini de vurguladı.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, korona virüs aşısı genele yaygın şekilde uygulanana kadar ABD ekonomisinin önümüzdeki iki ay ciddi zayıflıkla karşı karşıya olabileceğini söyledi. Ancak Rosengren, aşılamanın Biden yönetiminin mali teşvikleri artırması ile bir araya gelmesi halinde uzun vadede ekonominin büyüyebileceğini vurguladı.

Fed'in Bej Kitap raporu, korona virüs vakalarında artış bazı sektörlerde işlerin yavaşlamasına yol açsa da ABD ekonomisinin 2020 yılının son haftalarında mütevazı şekilde büyüdüğünü ortaya koydu.

YURT İÇİ GÜNDEM

Yurt içinde günün ilk verileri TÜİK'ten tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, konut satışları, TCMB'den özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu olacak (10.00). Öğleden sonra sırasıyla BDDK haftalık bülteni ve TCMB haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.

Konut satışları Kasım ayında toplam 112.483 adet olurken, aylık bazda yüzde 6,0, yıllık bazda ise yüzde 18,7 düşüş kaydetti. Bugün açıklanacak verilerle 2020'nin tamamı için görünüm şekillenmiş olacak.

TCMB haftalık raporunda özellikle son haftalarda üst üste gerileyen rezervlerin yeni yılın ilk haftasındaki seyri, yurt dışı yerleşiklerin hareketleri ve yurç içi yerleşiklerin döviz pozisyonu izlenecek.

YURT DIŞI GÜNDEM

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, ithal fiyatları (16.30), doğal gaz stokları (18.30) verileri bulunuyor.

Almanya'da 2020 yılına ilişkin GSYH (12.00), Euro Bölgesinde konut fiyatları (13.00) günün diğer önemli verileri olacak.

Petrol piyasalarının yakından takip ettiği OPEC aylık raporu da gündemde yer alıyor.

BoE Yönetim Kurulu Üyesi Sarah Breeden (16.00), Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic (19.00), konuşmaları beklenen yetkililer arasında bulunuyor.