Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içi ve yurt dışında önemli verilerin olduğu bir gün piyasaları bekliyor. Türkiye'de sanayi üretimi, ABD'de enflasyon veriler içinde öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili gelişmeler izlenmeye devam ediyor.

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında dünkü kapanış seviyelerinden işlem görüyor. Dolar/TL, 7,45'in hemen üzerinde değerlenirken euro/TL 9,10-9,11 düzeyinde işlem görüyor.

08.30 itibarıyla dolar/TL 7,4484, euro/TL 9,1056 seviyesinden işlem gördü.

GLOBAL DOLAR BEKLENTİLERİ

BOFA, dolarda zayıflama beklentisini koruyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, önümüzdeki dönemde G10 para birimlerinde hareketi risk iştahının yönetmesinin beklendiği belirtildi. "Bu durum, FED'in faiz artırımları fiyatlanmaya başlanana kadar dolara yansır" denildi.

Deutsche Bank, Georgia seçiminin dolara desteğini öngörüyor. Deutsche Bank euro/dolarda alım fırsatlarına bakıyor. Kuruluş tarafından hazırlanan değerlendirmede Georgia'da Kongre seçimini Demokrat Parti'nin kazanmasının ABD'nin mali görünümü açısından "oyunu değiştirdiği" yorumu yapıldı. Sonucun dolara destek için pencere açtığı kaydedildi.

VERİ GÜNDEMİ

ABD

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i 25’nci maddeyi uygulayarak Trump'ı görevden azletmeye çağıran tedbirlerini oyladı. Pence, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’ye bir mektup yazarak Trump'ı görevden almak için 25. Madde'yi yürürlüğe sokmanın "doğru olmayacağına inandığını" açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti’den de isimler, destekçilerinin Kongre’ye saldırmasının ardından Başkan Donald Trump’ın azledilmesine onay verebileceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların kendisini görevden almak istemesi ile ilgili, “25. değişiklik benim için ‘sıfır risk’ teşkil ediyor, ancak Joe Biden ve Biden yönetimine musallat olacak” dedi.

ABD Dışişleri Başkan Yardımcısı Mike Pompeo'nun planlanan son Avrupa ziyaretinin Lüksemburg ayağını, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kendisiyle görüşmeyi reddetmesi sebebiyle iptal ettiği açıklandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Kuvvet komutanları anayasanın koruyucusu olduklarına dair bildiri yayınladı. Açıklamada ABD halkının silahlı kuvvetlerine 250 yıldır güvendiği belirtilirken, ABD ordusunun bugüne kadar sivil liderlerden gelen kanuni bütün emirlere uyduğunun altı çizildi.

YURTİÇİ

Türkiye'de sanayi üretimi, perakende satışlar, ciro endeksleri yakından takip edilecek. Foreks'in 8 analist ile düzenlediği ankete göre yıllık arındırılmış sanayi üretim beklentisi yüzde 9,1, arındırılmamış yüzde 8,4 oldu. Tüm veriler TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak.

YURTDIŞI

ABD'nin en çok takip edilen verilerinden olan tüketici fiyatları Aralık ayı verileri açıklanacak. ABD'de enflasyon Kasım ayında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,2, çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,6 artış göstermişti. Bugün manşette aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 1,3, çekirdekte aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,6 artış bekleniyor.

DOE petrol stokları (18.30) ve 30 yıllık tahvil ihalesi de ABD'de izlenecek diğer veriler olacak.

Euro Bölgesi sanayi üretimi Avrupa'da günün en önemli verisi olacak (13.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın katılacağı bir etkinlikte açıklamalarda bulunması bekleniyor (12.00). Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, 2021 yılı ekonomik görünümü konusunda bir değerlendirmede bulunacak (22.00).