Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içi piyasalar, yeni haftanın ilk sanayi üretim endeksi ve perakende satış endekslerini bekliyor. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında sorgulanabilir ve cari denge rakamlarıyla hareketlenen döviz kurları, bu sabahları hareket eden yönünü hafif yukarı çevirmiş durumda.

Cuma günü 8,02 ile iki haftanın zirvesini gördükten sonra haftayı 7,84'ten kapatan dolar / TL, bu sabaha 7,86'nın üzerinde başlıyor. Euro / TL'de 9,50'yi kapattığı geçen haftanın ardından bugün 9,53-9,54 bandında değerleniyor.

08.10 dolar / 7,8621 TL, euro / 95422 TL seviyesinden işlem gördü.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ AÇIKLANACAK

Haftanın ilk günü yurt içinde sanayi üretimi verisi takip edilecek. Veri öncesi anketlerde ekonomistlerin Ekim ayı için takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 7,1, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini yüzde 8,8 yükseldi oluştu.

Bir önceki ay arındırılmış sanayi üretimi yüzde 8,1, arındırılmamış sanayi üretimi yüzde 11,2 artış göstermişti.

Sanayi üretiminin yanında perakende satış, tarım ÜFE ve sanayi işletmesi devam ediyor. Verilerin hepsi TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak.

KABİNE TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Kabine toplantısında Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmeler ve testler, bu çalışmalar nedeniyle esnaf ve KOBİ'lere yapılacak olası desteklerin ele alınması bekleniyor. 4 gün sokağa çıkma yasağı savaş önerisi de bulunuyor.

Ayrıca muhalefet partilerinin destek esnaf ve KOBİ'ler için kira yardımı, düşük faizli kredi ve borç yapılandırması gibi diğer de gündemde olacak.

TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri ele alınacak.

YURT DIŞI GÜNDEM

ABD'de önemli bir verinin dışarıda, Euro Bölgesinde sanayi üretimi (13.00) ön plana çıkıyor. Sanayi üretiminin bazda yukarı geleceği, yıllık düşüşün azalacağı tahmin ediliyor.

OPEC'in aylık global petrol üretim raporu da enerji piyasaları ile izlenecek.

ABD seçiminin yeni bir aşamaya geliniyor. Seçiciler Kurulu, Demokrat Partili Joe Biden'ı ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak resmen kabul etmek için toplanıyor.