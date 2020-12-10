Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Veriler ve gündem bakımından sakin geçen haftanın ilk yarısının ardından bugün, piyasaları yoğun bir gün bekliyor. Yurt içinde işsizlik açıklanırken, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Avrupa Birliği(AB) Liderler Zirvesi takip edilecek.

Haftanın ilk yarısında 7,80 TL seviyesinin hemen üzerinde dar bir bant aralığında hareket eden dolar, bugüne 7,82-7,83 seviyelerinden başlarken, euro ise 9,48 TL'den işlem görüyor.

08.10 itibarıyla dolar/TL 7,8283, euro/TL de 9,4797 seviyesinden işlem gördü.

Haftanın en yoğun gündeminin olduğu yeni günde yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Avrupa Birliği(AB) Liderler Zirvesi, yurt içinde istihdam verileri öne çıkıyor.

ABD PİYASALARI

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Savunma Bakanlığı için eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin’i aday gösterdi.

ABD’de 48 eyalet ve bölge, sosyal medya şirketi Facebook’a dava açarak şirketi piyasadaki gücünü kötüye kullanmakla suçladı.

ABD'de Teksas eyalet savcısı Ken Paxton'ın, Başkan Donald Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimi sonucunu değiştirme çabalarına destek vermek amacıyla Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletleri aleyhine ABD Anayasa Mahkemesi'nde dava açtığı davaya, 17 eyaletten destek geldi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Trump'ın ek işsizlik sigortası desteği sağlanması yerine Amerikalılara 600 dolar tutarında Kovid yardım çeki gönderilmesi planının daha fazla insanın daha çabuk şekilde işlerine dönmelerini sağlayacağını söyledi.

Bu arada ABD Gıda ve İlaç İdaresinin(FDA), Pfizer ve BioNTech üretimi aşıyı değerlendirmek için bugün toplanacağı belirtiliyor. TSI 17.00’de toplanacak olan FDA'nın aşıyı onaylamasına kesin gözülye bakılıyor.

ECB FAİZ KARARI

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Faiz kararı günün piyasalar açısından en önemli gündem maddesi olacak.

Analistler ECB'den bir faiz değişikliği beklemezken, kararın ardından basın toplantısı düzenleyecek olan Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yakından izlenecek. Lagarde'nin euronun değer artışı konusunda çok sert bir tutum takınması beklenmiyor, ancak kurun enflasyona etkisine dikkat çekeceği tahmin ediliyor.

ECB üyelerinin korona virüs salgını karşısında uygulamaya konan acil varlık alım programı PEPP'i 6 ay veya 12 ay uzatma yönünde karar alabilecekleri ifade ediliyor. Varlık alım programının uzatılmasına Yönetim Konseyi içinde muhalefet edenler olacağı, Başkan Lagarde'nin 25 üye arasında görüşbirliği sağlamakta zorlanabileceğini de konuşuluyor.

ECB'nin faiz kararı saat 15.45'te açıklanacak, Lagarde'nin basın toplantısı 16.30'da başlayacak.

AB LİDERLER ZİRVESİ

Günün diğer önemli gündem maddesi Avrupa Birliği(AB) Liderler Zirvesi olacak. Türkiye'nin gündemin öncelikli maddesi olması nedeniyle özellikle takip edilecek olan zirve iki gün sürecek.

Zirvede onaylanması için hazırlanan bir taslak bildiriye göre, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda süren sondaj çalışmalarından sorumlu olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı Türk şirketleri ve vatandaşları listesine yenilerini ekleyebilir.

AB zirvesi öncesi hem Almanya Başbakanı Angela Merkel hem de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, diyalog çabasından bir sonuç alınmadığını ifade etti ve yaptırımların bu kez masada olduğunun sinyali verdi.

ABD ENFLASYON, İNGİLTERE SANAYİ ÜRETİMİ

ABD ve İngiltere'de de bugün önemli veriler izlenecek. İngiltere'de sanayi üretimi, büyüme ve ticaret verileri erken saatlerde gelecek.

Sanayi üretiminde aylık bazda değişiklik beklenmezken, yıllık düşüşün yüzde 6,6'ya ulaşacağı tahmin ediliyor. GSYH tahmini aylık değişiklik olmayacağı, yıllık yüzde 8,5 düşüş yaşanacağı yönünde beklenti oluştu.

ABD'de enflasyon günün en önemli verisi olarak izlenecek. Analistler geçen ay değişiklik görülmeyen manşet ve çekirdek enflasyonda yüzde 0,1 artış olacağını düşünüyorlar. Yıllık enflasyonun ise manşette yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e gerileyeceği, çekirdekte yüzde 1,6 olarak kalacağı tahmin ediliyor.

ABD'de haftalık işsizlik başvurusu tahmini geçen hafta açıklanan 712 binin üzerinde 730 bin şeklinde oluştu.

YURT İÇİ GÜNDEMİ

Yurt içinde en önemli veri işgücü istatistikleri olacak. İşsizlik oranı Ağustos döneminde yüzde 13,2 olarak açıklanmıştı. İstihdam Kalkanı Paketi çerçevesinde işten çıkarmanın yasak olduğu bu dönemde Oranın bir miktar daha aşağı gelebileceği belirtiliyor. İşten çıkarma yasağı en son 17 Kasım'dan itibaren iki ay daha uzatılmıştı. TÜİK verileri saat 10.00'da açıklayacak.

TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçeleri görüşülecek.