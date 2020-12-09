Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda önemli bir verinin olmadığı hafta ortasında piyasalar aşı ve Brexit haberlerini izlemeyi sürdürüyor. Haftanın ilk yarısında veri gündemi zayıf olurken, yurt içinde döviz kurları da yatay seyrediyor. TL karşısında dolar 7,80 liranın hemen üzerinde, euro ise 9,50 TL seviyesinde dengelendi.

KÜRESEL PİYASALARDA OLUMLU HAVA

ABD'de Kovid-19 teşvik paketi üzerinde görüşmelerin devam etmesi, İngiltere'de korona virüs aşılamasının başlaması ve Pfizer-BioNTech ile Moderna'nın Kovid aşılarının FDA'dan onay almaya yakın oldukları haberlerinin yarattığı olumlu hava bu sabah da devam ediyor.

Asya'da yükselişler izleniyor. Dün Wall Street'te dün yukarı hareketin devam etmesi, bugün vadeli endekslere de olumlu yansıyor.

Yurt içi ve yurt dışında önemli bir verinin olmadığı hafta ortasında piyasalar aşı ve Brexit haberlerini izlemeye devam edecek.

BREXİT

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün Brüksel'de akşam yemeğinde bir araya gelecek. İki lider, Brexit sonrası ticaret anlaşması için müzakerelerdeki tıkanmayı aşmaya çalışacaklar.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Britanya'nın Avrupa Birliği ile Brexit sonrası için bir ticaret anlaşmasına varmak için bir yol bulmaya çalıştığına inandığını söyledi.

ASYA

Çin'de dün 15 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Önceki gün 12 yeni vakaya kaydedilmişti.

Çin'de tüketici fiyatları, gıda fiyatlarının gerilemesinin etkisi ile Ekim 2009'dan bu yana ilk kez düştü. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Kasım ayında tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 geriledi. Piyasalarda beklenti fiyatlarda bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Japonya'nın yeni borçlanma kağıdı ihracı, vergi gelirlerinde düşüş sonrasında bu cari yılda 960 milyar doları aşarak rekor seviyeye yükselecek.

YURT İÇİ GÜNDEM

Yurt içinde bugün önemli bir veri bulunmuyor. TÜİK dış ticaret endeksleri verisini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanmanın maliyeti ve vadesini açıklayacak (17.30). Önceki ay iç borç çevirme oranı yüzde 47,1, ortalama vade 35,5 ay olarak gelmişti.

Korona virüs Bilim Kurulu akşam saatlerinde toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrasında açıklamalarda bulunacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

YURT DIŞI GÜNDEM

ABD'de MBA mortgage verileri (15.00), toptan stoklar, JOLTS açılan iş (18.00), DOE petrol stokları (18.30) takip edilecek veriler arasında yer alıyor.

Almanya'da ticaret ve cari işlemler dengesi günün diğer öne çıkan verisi olarak yer alıyor (10.00).

Kanada ve Brezilya merkez bankalarının faiz kararları da izlenecek. Kanada Merkez Bankası faiz kararı 18.00'de gelirken, Brezilya Merkez Bankası kararı gece yarısından sonra açıklanacak.